Блогер про «міжнародне визнання» Л/ДНР: «Нижче падати просто нікуди»

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Блогер Олександр Коваленко прокоментував останню новину, яка стосується «міжнародного визнання» терористичних угрупувань Л/ДНР, - про це replyua.net інформує, посилаючись на дописи експерта в соціальній мережі Фейсбук.За словами блогера, навколо Л/ДНР «киплять» справжні пристрасті. Так, одне ніким не визнане псевдо-державне утворення, а саме – Придністров’я, до цього часу не визнало міжнародну правосуб’єктність двох інших «недоробок» - так званих Луганської та Донецької народних республік. А причина цьому доволі прозаїчна: «МЗС» Придністров’я не зробило щодо цього жодних заяв так як співпраця з Україною для Тирасполя у рази важливіша. І, аби відразу попередити всі заперечення з «Високодуховної», це не вигадка українських блогерів, вичитана у «методичці Держдепу», а офіційна заява очільника придністровського зовнішньополітичного відомства Віталія Ігнатьєва.От це саме той незручний випадок, коли борешся проти хунти за свою «незалежність», а тебе потім не визнає такий же самий «огризок» як і ти сам заради плідної співпраці і добросусідських відносин з тією самою хунтою. І тут навіть важко сказати: чи то всіх переграли, чи то така «многоходовочка», - іронізує блогер.