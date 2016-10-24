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До вказівок Кремля не прислухались? У Казахстані судять терориста Л/ДНР

До вказівок Кремля не прислухались? У Казахстані судять терориста Л/ДНР
Сьогодні, двадцять четвертого жовтня 2016 року, у одному із судів Казахстану почалися судові слухання у справі чоловіка, який воював на боці терористів на Донбасі, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали української служби «Радіо Свобода».

Так, обвинувачений у справі громадянин Казахстану Максим Єрмолов, брав участь у збройному конфлікті на Донбасі у складі терористичних угрупувань Л/ДНР. Його затримали у лютому 2015 року, коли він повернувся з Донецька на батьківщину. Єрмолову інкримінують «участь у воєнному конфлікті за кордоном», тобто найманство. Своєї винуватості чоловік не визнає. Справа розглядатиметься місцевим судом міста Актобе.

Нагадаємо, ЗМІ порахували, що у Казахстані, незважаючи на теплі стосунки між Астаною та Москвою, ув’язнено вже щонайменше двох осіб за їх участь у збройному конфлікті на боці терористів на Донбасі. Ще четверо громадян Казахстану були притягнені до кримінальної відповідальності за поширення закликів до порушення територіальної цілісності України та пропаганду міжнаціональної ненависті щодо українців. Крім того, подібні кримінальні провадження порушені правоохоронними органами ще низки держав, зокрема, Великобританією, Білоруссю тощо.

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