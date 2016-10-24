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Новини з зони АТО за сьогодні (24.10.16)

Новини з зони АТО за сьогодні (24.10.16)
За поточну добу проросійські терористи 25 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Про це сьогодні, 24-го жовтня, повідомляє прес-служба штабу АТО на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що по напрямку до Маріуполя бандити відкривали вогонь 15 разів. «В районах населених пунктів Гнутового та Гранітного незаконні збройні формування застосовували стрілецьку зброю. В районах Красногорівки та Павлополя терористи гатили по укріпленнях сил АТО з 82-х міліметрових мінометів. В той самий час бойовики гатили по нашим захисникам з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та кулеметів в населених пунктах Широкине та Мар’їнка», - повідомили у прес-центрі АТО.

На Донецькому напрямку було зафіксовано 8 обстрілів сил антитерористичної операції. «На даному напрямку сепаратисти застосовували кулемети, гранатомети різних систем, бронемашини. Крім цього позиції сил АТО в районі Авдіївки бойовики обстріляли з міномету 120-го калібру», - зазначають в штабі АТО. По напрямку до Луганська зберігається відносне затишшя; тут противник відкривав вогонь двічі з застосуванням 82-х міліметрових мінометів та гранатометів.

Горячая тема: Петиция за лишение Савченко мандата стремительно набирает голоса
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25359

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