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СММ ОБСЄ скаржиться на обидві сторони конфлікту через перепони

СММ ОБСЄ скаржиться на обидві сторони конфлікту через перепони
Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в черговий раз скаржаться на обмеження доступу до зон розведення військ в зоні проведення АТО, - в районах населених пунктів Золоте, Станиця Луганська та Петрівське. Про це сьогодні, 23-го жовтня, повідомляє прес-центр СММ ОБСЄ на своїй сторінці на Фейсбук, передає replyua.net.

«Збройні сили України, представники так званих «ДНР» та «ЛНР» в черговий раз не змогли дати гарантії безпеки перебування спостерігачів ОБСЄ на ділянках розведення сил та засобів в районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського», - наголосили у інформаційному листі. представники моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що вони повністю забезпечені та готові виконувати свою пряму функцію на ділянках розведення військ, але для чого обидві сторони протистояння мають гарантувати повну безпеку.

В той самий час спеціальна моніторингова місія закликала представників Спільного центру з контролю та координації сприяти забезпеченню безперешкодного та безпечного доступу членів СММ до вищезазначених частин зони проведення антитерористичної операції. Крім того місія ОБСЄ хоче, щоб СЦКК вплинув на процес розмінування в якомога коротші терміни.

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