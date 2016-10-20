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Под Марьинкой боевики едва не убили Мирона Маркевича

Под Марьинкой боевики едва не убили Мирона Маркевича
Мирон Маркевич, бывший тренер Днепра, попал под обстрел боевиков недалеко от Марьинки, передает replyua.net со ссылкой на Олега Слободяна. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что бывший тренер футболистов едва не погиб на Донбассе.

«Мирон Маркевич в настоящий момент находится в гостях у пограничников прямо на передовой. Сегодня наставник футболистов находился рядом с Марьинкой, и неожиданно для всех начался обстрел со стороны российско-террористических войск. Пограничникам и Маркевичу пришлось срочно покидать эту зону. Когда «приключение» закончилось, пограничники поинтересовались у Мирона Богдановича, как он себя чувствует. Маркевич не струсил и даже пошутил, прокомментировав произошедшее любимой фразой «и то такое», пишет Слободян.

По словам пресс-секретаря, Маркевичу даже удалось разрядить обстановку, и пограничники в восторге от общения с этим человеком. «Такого искреннего патриота в Украине нужно еще поискать», передает слова пограничников Олег Слободян.

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