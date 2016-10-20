Под Марьинкой боевики едва не убили Мирона Маркевича

Мирон Маркевич, бывший тренер Днепра, попал под обстрел боевиков недалеко от Марьинки, передает replyua.net со ссылкой на Олега Слободяна. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что бывший тренер футболистов едва не погиб на Донбассе.
«Мирон Маркевич в настоящий момент находится в гостях у пограничников прямо на передовой. Сегодня наставник футболистов находился рядом с Марьинкой, и неожиданно для всех начался обстрел со стороны российско-террористических войск. Пограничникам и Маркевичу пришлось срочно покидать эту зону. Когда «приключение» закончилось, пограничники поинтересовались у Мирона Богдановича, как он себя чувствует. Маркевич не струсил и даже пошутил, прокомментировав произошедшее любимой фразой «и то такое», пишет Слободян.
По словам пресс-секретаря, Маркевичу даже удалось разрядить обстановку, и пограничники в восторге от общения с этим человеком. «Такого искреннего патриота в Украине нужно еще поискать», передает слова пограничников Олег Слободян.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter