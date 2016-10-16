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Лідери донецьких терористів підтвердили ліквідацію «Моторолли»

Лідери донецьких терористів підтвердили ліквідацію «Моторолли»
Очільники терористичної організації «Донецька народна республіка» підтвердили інформацію про ліквідацію одного із ватажків бойовиків Арсенія Павлова, відомого також під прізвиськом «Моторолла», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».

Так, місцевий пропагандист Олександр Жучковський написав, що він підтверджує інформацію про загибель Моторолли. За словами терориста, він особисто побував на місці вибуху в самому центрі Донецька. Подробиці інциденту, як пообіцяв Жучковський, буде озвучено пізніше через «ЗМІ ДНР». Крім того, інформацію було підтверджено і лідером терористів ДНР Олександром Захарченком.

Один із очільників терористично-сепаратистського руху у 2014 році Павло Губарев також не обійшов цю подію у своїх повідомленнях. Так, за його словами, Моторолла «вступив у боротьбу на самому початку, ще у лютому 2014 року». Павлова Губарев характеризує як людину «сміливу і відчайдушну, різку і жорстку». Стосунки між терористами коливались від щиро-дружніх до відверто-напружених. Тим не менш, Губарев вважає, що у «добровольчо-революційному русі» (тобто, в терористичному – ред.) не буває людей з простими характерами» – такими був і Моторолла. «Людина-символ, людина-герой», - розхвалює його Губарев. Нагадаємо, сьогодні, шістнадцятого жовтня 2016 року, у Донецьку було ліквідовано одного із лідерів терористів Арсенія Павлова (Мотороллу).

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