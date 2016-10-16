Лідери донецьких терористів підтвердили ліквідацію «Моторолли»

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Очільники терористичної організації «Донецька народна республіка» підтвердили інформацію про ліквідацію одного із ватажків бойовиків Арсенія Павлова, відомого також під прізвиськом «Моторолла», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».Так, місцевий пропагандист Олександр Жучковський написав, що він підтверджує інформацію про загибель Моторолли. За словами терориста, він особисто побував на місці вибуху в самому центрі Донецька. Подробиці інциденту, як пообіцяв Жучковський, буде озвучено пізніше через «ЗМІ ДНР». Крім того, інформацію було підтверджено і лідером терористів ДНР Олександром Захарченком.Один із очільників терористично-сепаратистського руху у 2014 році Павло Губарев також не обійшов цю подію у своїх повідомленнях. Так, за його словами, Моторолла «вступив у боротьбу на самому початку, ще у лютому 2014 року». Павлова Губарев характеризує як людину «сміливу і відчайдушну, різку і жорстку». Стосунки між терористами коливались від щиро-дружніх до відверто-напружених. Тим не менш, Губарев вважає, що у «добровольчо-революційному русі» (тобто, в терористичному –.) не буває людей з простими характерами» – такими був і Моторолла. «Людина-символ, людина-герой», - розхвалює його Губарев. Нагадаємо, сьогодні, шістнадцятого жовтня 2016 року, у Донецьку було ліквідовано одного із лідерів терористів Арсенія Павлова (Мотороллу).