СММ ОБСЄ не отримала доступ до Золотого

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про перешкоджання у доступі до зони розведення сил та засобів у районі населеного пункту Золоте. Про це сьогодні, 8-го жовтня, спостерігачі ОБСЄ розповіли на своєму Твіттер-акаунті, передає replyua.net.
«Наразі повноцінний доступ до ділянки розведення сил та засобів Первомайськ/Золоте досі залишається незабезпеченим. Збройні сили України та представники «Луганської народної республіки» не змогли гарантувати безпечне пересування СММ ОБСЄ в цій зоні, пояснюючи це можливою наявністю мін», - зазначається у інформаційному листі.
Спостерігачі ОБСЄ скаржаться на перешкоду в доступі до ділянок розведення сил вже не вперше. СММ наголошує на своїй готовності вести спостереження лише виключно при гарантії їхньої безпеки. «СЦКК повинен виконувати свою пряму функцію – сприяти безпечному та безперешкодному доступу місії спостереження ОБСЄ до визначених зон, займатися координуванням процесу розмінування», - наголосили представники ОБСЄ. Як зазначалося раніше, 7-го жовтня об 11:00 в районі Петрівського почалося синхронне розведення сил, на якому були присутні офіцери СЦКК та спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Приблизно через 3 години після початку розведення даний процес було успішно завершено, про що підтвердила СММ.
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