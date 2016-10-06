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Новини з зони АТО за минулу добу (05.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (05.10.16)
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України було вбито одного військового Збройних сил України, одного контузило, та один отримав поранення. Про це сьогодні, 6-го жовтня, під час чергової прес-конференції в Києві розповів спікер Міноборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, повідомляє replyua.net.

«В результаті бойових дій минулої доби Україна втратила ще одного свого військовослужбовця. Ще один наш захисник отримав поранення, та один - контузію», - проінформував полковник. За його словами, бойові дії по напрямку до Луганська географічно розширилися.

«Бойовик у Слов’яносербському мобілізували додаткові сили та завдали масивного удару по позиціях сил АТО з мінометів та танків. Незначні зміни відбулися у районах Станиці Луганської та Попасному, де ворог продовжує порушувати режим припинення вогню. В зоні бойових дій між Новозванівкою та Новоолександрівкою терористи застосовували міномети та БМП. По укріпленнях наших захисників на цій території ворог випустив приблизно 50 мінометних мін», - розповів Мотузяник. Всього за минулу добу терористи 12 разів відкривали вогонь на Луганському напрямку. По всій лінії розмежування було зафіксовано 4 безпілотники ворога.

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