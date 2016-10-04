Бутусов о том, что на самом деле происходит на линии разведения в районе Золотого

Журналист Юрий Бутусов в блоге «15 минут» пишет, что всю прошлую неделю провел в зоне АТО – для того, чтобы своими глазами увидеть, выполняются ли Минские договоренности и создается ли линия разведения – об этом передает replyua.net.
Бутусов заявляет, что в районе населенного пункта Золотое действительно ведутся действия по созданию линии разведения. «На этом участке, занимаемом 93-й механизированной бригадой, действительно выполнены все требования. Это местность окружена со всех сторон холмами, и она отлично просматривается наблюдателями, вооружений с обеих сторон не много. В лесополосах вокруг этого места все заминировано», - пишет журналист. Бутусов объяснил, что выполнить требования соглашения в районе Золотого было проще всего – обе стороны давно перестали применять здесь тяжелые вооружения, чтобы не повредить находящуюся в этой местности железную дорогу, по которой в сутки проходит 5-8 эшелонов. Также он добавляет: «Стрельба в районе Золотого ведется не часто, однако обе стороны из-за разведения позиций находятся в постоянном напряжении. Видно также, что российская сторона все время создает какие-то сооружения, ведет технические работы».
Бутусов объяснил, что украинские бойцы в этом районе все время в напряжении – ждут появления или разведгрупп, или снайперов – ОБСЕ безопасности не гарантирует. Блогер сообщил, что ситуация усложняет и сама местность – по ней сложно передвигаться на транспорте, что существенно снижает оперативность реагирования на ситуации. Бутусов добавил, что сентябрь, в целом в районе Золотого прошел тихо – за весь месяц было только три перестрелки.
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