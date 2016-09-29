Блогер пояснив, за що помирають «ополченці» ДНР

Процвітання і зростання рівня життя населення на території фейкових кремлівських республік Л/ДНР стає все більш очевидним, - про це на своїй сторінці в Фейсбук інформує блогер Олександр Коваленко, - повідомляє replyua.net.
Так, за останніми даними, отриманими блогером з його джерел у Головному розвідувальному управлінні, три дні тому, двадцять шостого вересня 2016 року, у «високо духовному» окупованому Донецьку військовослужбовці перебазованої з Російської Федерації П’ятої окремої мотострілкової бригади АК1 здійснили напад на власні продовольчі склади. Власне кажучи, чи то сп’яну, чи то з голоду, чи з якихось тільки їм відомих меркантильних міркувань «захисники Донбасу» вбили своїх же власних «однополчан» із так званого окремого комендантського полку. Законним трофеєм «переможців» цієї «битви за тушонку» стали вісімсот кілограмів консервів.
За словами блогера, ця історія прекрасна і без жодних висновків. Проте, пару слів все-таки можна сказати. Наприклад, про те, що саме таке закінчення життя і є цілком закономірним для всіх присланих Росією терористів: померти чи то під гусеницями «Булата», чи то від свинцю бурятського брата. Ще й так бездарно – за тушонку, - підсумував блогер.
Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter