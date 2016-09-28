Люди готують акції протесту проти виведення українських військ зі Станиці Луганської

Волонтер Ігор Прус, який представляє громадську організацію «Любов немає кордонів» розповів в ефірі Громадського радіо про заплановані акції. Представники цієї організації вже давно встановили молитовний намет біля самого КПП в Станиці Луганській, передає replyua.net.
Нагадаємо, що в Мінську було підписано рамкову угоду про відведення військ з трьох населених пунктів, зокрема і зі Станиці Луганської.
«Нам до кінця не зрозумілі умови цих угод і як вони будуть виконуватися, і через цю неясність з’являється багато страхів у людей, які повинні будуть залишитися, які раніше були за спиною військових, а тепер будуть стояти перед військовими. Якщо буде відомо, як будуть виконуватися ці домовленості і як буде забезпечуватися безпека людей, то, можливо, страхи підуть. Напевно, президенту України необхідно вийти в прямий ефір, все роз'яснити людям, і взяти на себе відповідальність за мир в нашому місті», – розповів волонтер.
За його словами, зараз люди знаходяться в такій ситуації, коли на них випробовують якісь ліки, які повинні вилікувати Україну, але невідомо, як ці ліки себе подіють.
«Місцева влада виконає команду, яка прийде зверху. Можливо, з військової точки зору відведення бойовиків з гори, яка нависає над Станицею, буде правильним, тому що так жителям буде спокійніше. Сепаратисти звідти бачать, що відбуваються в Станиці Луганській, як на долоні, і місцеві люди добре розуміють це, і обурюються, що ті стріляють по місцевим жителям і по домівках, де немає військових», – зауважив Ігор Прус.
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