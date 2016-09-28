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Люди готують акції протесту проти виведення українських військ зі Станиці Луганської

Люди готують акції протесту проти виведення українських військ зі Станиці Луганської
Волонтер Ігор Прус, який представляє громадську організацію «Любов немає кордонів» розповів в ефірі Громадського радіо про заплановані акції. Представники цієї організації вже давно встановили молитовний намет біля самого КПП в Станиці Луганській, передає replyua.net.

Нагадаємо, що в Мінську було підписано рамкову угоду про відведення військ з трьох населених пунктів, зокрема і зі Станиці Луганської.
«Нам до кінця не зрозумілі умови цих угод і як вони будуть виконуватися, і через цю неясність з’являється багато страхів у людей, які повинні будуть залишитися, які раніше були за спиною військових, а тепер будуть стояти перед військовими. Якщо буде відомо, як будуть виконуватися ці домовленості і як буде забезпечуватися безпека людей, то, можливо, страхи підуть. Напевно, президенту України необхідно вийти в прямий ефір, все роз'яснити людям, і взяти на себе відповідальність за мир в нашому місті», – розповів волонтер.

За його словами, зараз люди знаходяться в такій ситуації, коли на них випробовують якісь ліки, які повинні вилікувати Україну, але невідомо, як ці ліки себе подіють.

«Місцева влада виконає команду, яка прийде зверху. Можливо, з військової точки зору відведення бойовиків з гори, яка нависає над Станицею, буде правильним, тому що так жителям буде спокійніше. Сепаратисти звідти бачать, що відбуваються в Станиці Луганській, як на долоні, і місцеві люди добре розуміють це, і обурюються, що ті стріляють по місцевим жителям і по домівках, де немає військових», – зауважив Ігор Прус.

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