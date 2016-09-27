валюта
СпецтемаПавел Нусс: Дождались. «Батькивщина» предложила федерализацию Украины

Новини з зони АТО за минулу добу (26.09.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (26.09.16)
В результаті проведення бойових дій за минулу добу в зона проведення антитерористичної операції на сході України серед військовослужбовців Збройних сил України загиблих немає. Троє наших захисників отримали поранення різних ступенів тяжкості. Про це сьогодні, 27-го вересня, під час чергової прес-конференції розповів речник Міноборони України з питань АТО полковник Лисенко Андрій, повідомляє replyua.net.

«За минулі 24 години Україна не втратила жодного зі своїх синів та дочок. Проте в той самий час не обійшлося без втрат: троє наших захисників отримали поранення. Наразі їх госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу. Всіх трьох було поранено в результаті обстрілів з боку проросійських бойовиків», - розповів він.

Лисенко також зазначив, що за останні кілька тижнів спостерігається значне зниження інтенсивності ведення вогню з боку терористів. Зокрема за минулу добу було зафіксовано 40 випадків порушення режиму тиші. В той самий час російські найманці продовжують заважати працювати спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Як зазначалося раніше, чергове рішення тристоронньої контактної групи щодо розведення сил було підписане 21-го вересня 2016 року. Воно набуло чинності з 22-го вересня.

Горячая тема: Налоговые органы Украины готовят неприятный сюрприз владельцам авто
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
26 сен 2016
13145

Налоговые органы Украины готовят неприятный сюрприз владельцам авто

Как передает replyua.net, в Украине в скором времени может резко подорожать бензин и другие виды топлива. Причиной этого станут изменения налогового законодательства – соответствующий законопроект


Свежие новости

Порошенко заборонив військовим розривати безстрокові контракти

СМИ: и Трамп, и Клинтон лгали на теледебатах

Вступу до НАТО прагнуть майже 45% громадян України

Одесский фуникулер прекратил работу

Шарлиз Терон растолстела до невероятных размеров ради роли в фильме, - фото

Насіров: Всі iPhone 7, які зараз є в Україні - нелегальні

Поклонская увольняется с должности «прокурора»

С 1 октября украинцам придется платить большие штрафы

Новини з зони АТО за минулу добу (26.09.16)

Опрос ВЦИОМ: россияне не отдыхают в Крыму

В зоні розведення сил ситуація спокійна, хоча були зафіксовані вибухи - СММ ОБСЄ

Глава Нацполіції пояснила, які зміни чекають українців

Эксперты ВОЗ: все население Земли дышит отравленным воздухом

Хто замінував Roshen у Києві?

Наші сапери очистили понад 2.6 тисяч га землі за період АТО - Міноборони

Синоптики: в октябре в Украину вернется «лето»

Дипломат: американцы любят Путина только по одной причине

Тесть нардепа володіє дорогою квартирою в Києві

Эксперты назвали 13 самых ненавистных и раздражающих привычек

"Самопоміч" закликає скликати ВРУ для позачергового засідання та звільнити низку суддів

 Новости за день