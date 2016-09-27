Новини з зони АТО за минулу добу (26.09.16)

В результаті проведення бойових дій за минулу добу в зона проведення антитерористичної операції на сході України серед військовослужбовців Збройних сил України загиблих немає. Троє наших захисників отримали поранення різних ступенів тяжкості. Про це сьогодні, 27-го вересня, під час чергової прес-конференції розповів речник Міноборони України з питань АТО полковник Лисенко Андрій, повідомляє replyua.net.
«За минулі 24 години Україна не втратила жодного зі своїх синів та дочок. Проте в той самий час не обійшлося без втрат: троє наших захисників отримали поранення. Наразі їх госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу. Всіх трьох було поранено в результаті обстрілів з боку проросійських бойовиків», - розповів він.
Лисенко також зазначив, що за останні кілька тижнів спостерігається значне зниження інтенсивності ведення вогню з боку терористів. Зокрема за минулу добу було зафіксовано 40 випадків порушення режиму тиші. В той самий час російські найманці продовжують заважати працювати спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Як зазначалося раніше, чергове рішення тристоронньої контактної групи щодо розведення сил було підписане 21-го вересня 2016 року. Воно набуло чинності з 22-го вересня.
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