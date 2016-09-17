Новини з зони АТО за минулу добу (16.09.16). Обстріли в режим "тиші"

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції з боку проросійських найманців було зафіксовано 30 випадків порушення режиму припинення вогню. Важке озброєння терористи не використовували. Про це сьогодні, 17-го вересня, інформує прес-служба штабу АТО, передає replyua.net.
Таким чином по напрямку до Донецька було зафіксовано 16 випадків порушення агресором режиму «тиші». Проросійські бойовики відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України з кулеметів та стрілецької зброї в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівки-2, Зайцевого та Кам’янки. Також противник застосовував і гранатомети по Авдіївці, Торецькому та Шахті Дутівка.
Десять разів сепаратисти відкривали вогонь по позиціям сил АТО на Маріупольському напрямку. Бойовики стріляли зі стрілецької зброї та кулеметів по районам Широкиного, Новотроїцького, Мар’їнки, Старогнатівки та Талаківки. На Луганському напрямку терористи порушували режим припинення вогню 4 рази. Вони обстріляли позиції українських захисників в населеному пункті Новоолександрівка; терористи відкривали провокативний вогонь зі стрілецької зброї. На Донецькому та Маріупольському напрямку ворог підсилив активність снайперів.
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