Блогер: наш скажений сусід вирішив «погуляти на останні гроші»

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Як вже інформувало видання replyua.net, очільник Генерального штабу Віктор Муженко повідомив, що Росія стягла до нашого кордону три мотострілкові дивізії. Блогер Мирослав Гай на власній сторінці Фейсбук коментує цю новину.Так, за словами блогера, з огляду на комплектацію та озброєння – це ударні дивізії, які потрібні для здійснення швидких наступальних операцій. Отже, Росія від Північноатлантичного Альянсу збирається не оборонятись, вони хоче наступати. Навіть одна дивізія – це від п’яти до двадцяти тисяч осіб. Очевидно, останні три роки якраз пішли на комплектацію цих формувань – згадати хоча б постійні навчання поблизу наших кордонів, на зразок «Кавказ - 2016». Тепер всі вони практично у нас під носом. Більше того, Російська Федерація закінчила створення нової армії у Західному окрузі.Для цієї ж мети проводяться і навчання «Захід-2017» - все для того, щоб завести і розмістити озброєння та особовий склад. Окупований Кримський півострів постійно поповнюється новою технікою. Не варто забувати і про «Росгвардію», яка нещодавно отримала дозвіл на ведення бойових дій закордоном. Здається, що останні гроші наш скажений сусід вирішив витратити на війну. Все вищеперераховане свідчить про те, що Росія скоро буде готова йти в атаку. Тому ми повинні бути готові краще, кожен з нас, - наголошує блогер.