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Военным из зоны АТО могут повысить зарплату

Военным из зоны АТО могут повысить зарплату
Военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, могут повысить денежное содержание. Как информирует replyua.net, об этом в эфире 5 канала заявил Дмитрий Тымчук, координатор группы Информационное сопротивление. По его словам, этот вопрос поднимался на заседании комитета ВР по вопросам обороны и национальной безопасности с участием руководства Минобороны Украины.

Тымчук подчеркнул, что это заседание состоялось еще несколько недель назад, и руководство поднимало вопрос об увеличении денежного содержания военных, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе. В Министерстве обороны заявили о том, что государственный бюджет увеличивается, поэтому в планах также увеличение денежного содержания военнослужащих. Тымчук заявил, что речь идет обо всех военнослужащих, однако денежное пособие, в первую очередь, будет повышено бойцам, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий.

«Сейчас имеется только незначительная разница в денежном содержании обычных военных и тех, кто находится в горячих точках. Люди, воюющие за свою страну, и люди, которые несут службу в тылу, получают практически одинаковые зарплаты», добавил Тымчук.
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