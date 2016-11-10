Военным из зоны АТО могут повысить зарплату

Военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, могут повысить денежное содержание. Как информирует replyua.net, об этом в эфире 5 канала заявил Дмитрий Тымчук, координатор группы Информационное сопротивление. По его словам, этот вопрос поднимался на заседании комитета ВР по вопросам обороны и национальной безопасности с участием руководства Минобороны Украины.
Тымчук подчеркнул, что это заседание состоялось еще несколько недель назад, и руководство поднимало вопрос об увеличении денежного содержания военных, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе. В Министерстве обороны заявили о том, что государственный бюджет увеличивается, поэтому в планах также увеличение денежного содержания военнослужащих. Тымчук заявил, что речь идет обо всех военнослужащих, однако денежное пособие, в первую очередь, будет повышено бойцам, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий.
«Сейчас имеется только незначительная разница в денежном содержании обычных военных и тех, кто находится в горячих точках. Люди, воюющие за свою страну, и люди, которые несут службу в тылу, получают практически одинаковые зарплаты», добавил Тымчук.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter