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Гаврилюк: в ВСУ наблюдается дефицит белья, теплых курток и шапок

Гаврилюк: в ВСУ наблюдается дефицит белья, теплых курток и шапок
Во время брифинга Оксана Гаврилюк рассказала о том, что украинская армия сейчас больше всего нуждается в теплом белье, а также в зимних куртках и шапках, информирует replyua.net со ссылкой на Украинские новости.

По словам спикера Министерства обороны, пока ощущается острая нехватка теплого белья на зиму, флисовых курток и зимних шапок, и Минобороны пока не может обеспечить этими предметами одежды всех военнослужащих. «Эти предметы одежды были давно заказаны, однако производители не предоставили их в установленные сроки. В Министерстве рассчитывают, что производители все-таки поторопятся и предоставят военным всю необходимую одежду к середине этого месяца», подчеркнула Гаврилюк. Напомним, что ранее стало известно об отмене седьмой волны мобилизации.

Теперь служить в зоне АТО будут только контрактники, а те военнослужащие, которых призовут на срочную службу, никогда не отправятся в так называемые горячие точки. Иван Руснак, замминистра обороны, подчеркнул, что в объявлении седьмой волны нет никакой необходимости, поскольку набрано огромное число контрактников.

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