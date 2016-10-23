Не стоит сравнивать Украину и Израиль, где стоят очереди в военкомат, чтобы защитить страну – эксперт

Как передает replyua.net, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, эксперт по вопросам оборонных технологий Сергей Згурец в эфире «Громадського радио» рассказал об изменениях в украинской армии и основных проблемах в сфере обороны, которые требуют решения.
«Мы должны оценивать состояние армии не по парадам, а по ситуации относительно способности армии соответствовать тем угрозам, которые сегодня существуют. После начала российской агрессии украинская армия увеличилась почти вдвое. Она достигла численности 280 000 личного состава. Это повлекло за собой необходимость достаточной потребности в вооружении. На сегодня львиная доля военных частей построена и расположена таким образом, чтобы предотвратить возможные угрозы, которые существуют в Донецкой и Луганской области, а также в направлении Крыма. За счет численности компенсируются потенциальные угрозы со стороны РФ», – рассказал эксперт.
Пока еще не принята программа развития Вооруженных сил, предусмотренная системой оборонного планирования. Сегодня сохраняются разные взгляды на то, каким образом развивать армию. Есть позиция Генерального штаба, которая заключается в том, чтобы как минимум год-два удерживать такую численность войск. Есть также такая позиция: нужно понимать, как должна выглядеть армия будущего, и потихоньку к этому двигаться, учитывая наши потребности и финансовые возможности.
«На сегодня за счет волн мобилизации мы подняли общий уровень обученности личного состава и в Вооруженных силах, и за пределами войск. Эти люди в случае реального кризиса будут обеспечивать боевые действия с высоким уровнем обучаемости. Поэтому требовалась мобилизация. Сейчас период выглядит более или менее стабильным, хотя это условная стабилизация. Переход на контрактную службу позволяет более эффективно использовать ту технику, которая сегодня есть в войсках. Да, это советская техника, но овладеть ей за период мобилизации очень трудно. Но это лишь одна из составляющих, которая должна основываться на готовности личного состава выполнять приказы руководства, быть готовыми к реальным боевым действиям», – отметил Сергей Згурец.
Несмотря на увеличение оборонных бюджетов, расходы на оборону не удовлетворяют потребности армии. Многие проекты по перевооружению войска «зависли» из-за того, что в проекте бюджета на этот год было предусмотрено 2 миллиарда средств Януковича, которые фактически не поступили на нужды обороны. Внедрение инноваций выглядит вроде соблазнительным, но без средств это сделать довольно трудно. Сегодня внедрения инноваций находится на начальном этапе. Те вещи, которые для нас инновационные, давно не являются такими для продвинутого мира. Для нас повторение процесса производства минометов является инновацией, а для других стран это вчерашний день. Но мы вынуждены говорить об инновациях в контексте наших возможностей. Инновации появятся лет через 5, но агрессия может начаться завтра.
В связи с российской агрессией для многих образцом начал выступать Израиль, но отличие между Украиной и Израилем заключается в том, что в Израиле все население понимает, что есть война. Надо воевать всем государством. Успешных и талантливых выпускников израильских школ приглашают на службу в специальные подразделения армии Израиля, которые занимаются разработкой перспективных видов вооружения. В основе конкуренции лежат не образцы техники, не образцы вооружения, а умная система управления, рассказал эксперт.
По его мнению, главная проблема Украины заключается в том, что у нас все очень разрозненно. Надо сделать так, чтобы инновационные решения работали на интересы государства. У нас не существует механизма, при котором гениальные идеи имеют короткий путь в армию, когда идея быстро становится образцом и попадает на фронт, как в США или в Израиле. С такими темпами, как у нас сегодня, мы никогда не сможем создавать конкурентные изделия. Если мы не изменим систему, ничего не изменится. Бюрократическая машина у нас более мощная, чем инициативы. Наша страна способна производить легкую и тяжелую бронетехнику, средства поражения. Армии нужнее разработки систем разведки и связи. Частично этот вопрос решается, подытожил Сергей Згурец.
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