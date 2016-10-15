Україна знаходиться в стані війни - глава держави

Президент України Петро Порошенко зазначив, що на сьогоднішній день Україна перебуває в стані неоголошеної війни та не заперечує можливості повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Про це сьогодні, 15-го жовтня, він розповів під час свого виступу на передачі військової техніки для української артілі в Чугуєві Харківської області, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день ризик ескалації конфлікту залишається дуже високим. Ті, хто цього не усвідомлює мають зрозуміти, що на сьогоднішній день Україна знаходиться в стані неоголошеної війни», - зауважив президент. «Я переконаний в тому, що це війна, яку веде Росія проти українського народу. і на сьогоднішній день Україну захищають не лиже Збройні сили, а й ввесь український народ», - наголосив він.
Порошенко також розповів про можливість повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації. «Якщо Росія все таки вирішить розгорнути повномасштабну війну в Україні, то ми зможемо дати гідну відсіч. Наші Збройні сили наразі достатньо зміцніли. Ми маємо сучасну техніку та озброєння», - каже президент. Він нагадав, що за останні кілька місяців українська армія декілька разів давала знати бойовикам, що «не потрібно сунути свого носа далеко».
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