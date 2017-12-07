Фарион: Где в Конституции предусмотрена защита русскоязычных? Вам нравится русский – покупайте билет и езжайте в Московию

Экс-нардеп от ВР «Свобода» Ирина Фарион в интервью журналистам «Незалежного телевізійного агентства» 28 ноября заявила, что русскоязычное население в Украине – это «трофей Путина», потому ее задание заключается в «максимальной их нейтрализации», передает replyua.net.
«Я совершенно безразлично отношусь к русскоязычному населению. Кто они? Покажите мне, где в Конституции написано, что у такого населения есть право на существование? Это самая настоящая выдумка, прозвучавшая еще в конце 90-х годов, если не ошибаюсь, в 96-м или 98-м, от, по-моему, на то время министра обороны России. Еще тогда они очень хорошо поняли, что теряют Украину как своего сателлита и что единственным возможным способом удержать ее является поводок под названием «русскоязычное население». Вот они и придумали этот термин совершенно абсурдный, он не соответствует сути, так как нигде в мире нет немецкоговорящих поляков или немецкоговорящих чехов. В нашей стране русский язык – это клеймо оккупанта, это наилучший трофей Путина. Он является символом поражения украинца перед россиянином или, извините, московитом», – сказала Фарион.
Она посоветовала всем, кому нравится русский язык купить билет и ехать в Россию. «Увы, у нас без проблем ходят поезда, у нас, к сожалению, до сих пор безвизовый режим со страной-оккупантом, страной, убившей более девяти тысяч украинских воинов», - сказала политик.