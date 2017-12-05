Луценко рассказал, какую меру пресечения изберут для Саакашвили

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что мера пресечения бывшему губернатору Одесской ОГА Михаилу Саакашвили будет избрана уже завтра, шестого декабря, передает replyua.net. Высокопоставленный чиновник добавил, что в прокуратуре будут требовать для него круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
«Скорее всего, завтра состоятся суды, на которых мы будем ходатайствовать о безальтернативном аресте Севериону Дангадзе, которого подозревают в ст. 256 и 110 (государственная измена) и эта статья не предусматривает иной меры пресечения, чем арест в изоляторе на установленный судом срок. Саакашвили будет предъявлена ст. 256, без 110, санкция которой позволяет нам, и мы планируем это сделать завтра в суде – просить о круглосуточном домашнем аресте с браслетом», – отметил он.
Напомним, что Саакашвили сегодня задержали силовики возле его дома в центре украинской столицы. Политика обвиняют в незаконных попытках свержения власти в Украине. Сам бывший одесский губернатор сегодня вылез на крышу дома и угрожал с нее спрыгнуть.