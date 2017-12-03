Саакашвили анонсировал сбор миллиона украинцев на Майдане

Как информирует replyua.net, Саакашвили заявил: «На протяжении следующей рабочей недели депутатов. У них еще есть возможность проголосовать за импичмент и Антикоррупционный суд. Предлагаю всем собраться уже не здесь, а в следующее воскресенье на Майдане. Если к ним не дойдет, когда соберется сотня тысяч, будет миллион граждан Украины». Но при этом политик отметил, что палатки на главной площади столицы Украины ставить не нужно: «Мы не будем перекрывать центр города для движения, мы соберемся мирно и спокойно».
Кроме того он добавил: «Мы им скажем – вы не приняли никаких законов на этой неделе, мы будем стоять здесь. Мы немного поднимемся вверх на Банковую и больше не пустим Петра Порошенко на его президентское рабочее место». Также Михаил Саакашвили обнародовал «план Б», если его выдворят из страны, заявив: «У президента существует план, как выдавить меня из страны. Но даже если и так, вы все равно соберитесь».