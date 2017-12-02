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Жители Донецка: «жилмассивы города содрагаются от взрывов БК, все вокруг горит»

Жители Донецка: «жилмассивы города содрагаются от взрывов БК, все вокруг горит»В социальных сетях жителей временно взятого в оккупацию Донецка сегодня начали появляться сообщения о том, что в городе звучат мощные взрывы, происхождение которых пока что не удалось установить, о чем пишет replyua.net со ссылкой на Politeka.

В сообщении отмечается, что в районе Абакумова и Старомихайловки взрывы слышно громче всего. В свою очередь местные жители подняли панику из-за происходящего. В частности они пишут: «Донецк, 12 часов и две минуты, наступление? В центре слышно долбежку», «12 часов 40 минут, район Старомихайловка – Абакумова гремит. Минометный огонь с применением 82-миллиметрового и 120-миллиметрового калибра».

В это же время люди пишут, что с западных окраин города также доносятся взрывы. В частности, местное население информирует в соцсетях: «Абакумова, 14 часов 40 минут. Прозвучало 10 тяжелых выстрелов подряд. Бьют с окраин Донецка, зачем народ дурить? Летит ведь на запад», «Донецк, 12 часов 46 минут. Взрывы с запада – вначале мощные взрывы, два подряд с раскатами, а затем более мелкие вразнобой», «Старый кирпичный завод, на жилплощадке сильный пожар. Как все началось не знаю. Там все горит и взрывы БК».
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