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Директор Центральной библиотеки Славянска: в том, что произошло в Славянске, это в определенной степени и наша вина

Директор Центральной библиотеки Славянска: в том, что произошло в Славянске, это в определенной степени и наша вина
Как ни странно, но оккупация Донбасса, в частности освобожденного украинскими войсками Славянска началась еще задолго до военных действий на востоке Украины и вторжения России на территорию Украины. В этом признаются сами жители Донбасса, к которым понемногу начинает приходить прозрение, хотя, правды ради, следует отметить, что есть и немалый процент населения, которые до сих пор считают, что в войне виновата только власть, как в Киеве, так и в Москве. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире «Громадського радио» высказала директор Центральной библиотеки города Славянска Лариса Мамедова.

Она рассказала, что, если до войны 90% мероприятий было на русском языке, то сейчас библиотека все меры проводит на украинском языке. «Мы поняли, что то, что произошло в Славянске, это в определенной степени наша вина, наверное, где мы недорабатывали. Наверное, мы это поняли, кто мы на самом деле, лишь после того, как случилась такая беда», – отметила Мамедова. Она добавила, что, тем не менее, в Славянске есть значительный процент людей, которые так не думают, это видно по тех же читателях.

Лариса Мамедова отметила, что такие люди обращаются к библиотекарям, работающим на абонементе, и говорят, что они не понимают украинского языка. «Например, был такой случай. Пришла к нам бабушка с внучкой и сказала, что им нужна детская книга на русском, ведь они не понимают украинского. Моя библиотекарша Лариса Григорьевна тихонько взяла ребенка, подвела к выставке, показала, какие там книги интересные, дала одну яркую книжку. Бабушка говорит, что мы не читаем на украинском, а ребенок говорит, что я хочу взять именно эту книгу. И они взяли», – рассказала Лариса Мамедова.
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