РФ полностью прекращает движение своих поездов по Украине с 2018 года

Как рассказал российский чиновник, до конца текущего года по новому направлению курсировать будут шестьдесят две пары пассажирских и тридцать пар поездов. При этом он отметил, что новая железная дорога, длинна которой составляет 137 километров полностью проходит по российской территории – Ростовской и Воронежской областях. В сообщении издания говорится, что в минувшем году Украина дала старт первому поезду, который обходил Россию стороной, следуя по маршруту «нового Шелкового пути» - в Казахстан.
Напомним, ранее в «Укрзализныци» обнародовали информацию, что украинское предприятие не намерено разрывать пассажирское железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Согласно данным украинского ведомства, за период текущего года из Украины в Россию через железную дорогу поехали 347 тысяч и 400 граждан нашей страны. Таким образом, если сравнивать с 2016 годом, можно сделать вывод, что количество пассажиров в сутки в РФ уменьшилось на 18 процентов.