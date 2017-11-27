Спустя 3 года ЛНРовцы признались, что Луганск летом 2014 года действительно обстреливали боевики из батальона «Заря»

Когда в 2014 году украинские СМИ писали о том, что боевики ЛНР намеренно обстреливают Луганск из минометов и специально убивают мирных жителей, чтобы свалить все это потом на «карателей», российская сторона обвиняла нас во лжи. Мол, украинские журналисты клепают фейки, постоянно лгут и так далее. Прошло три года, и теперь сами ЛНРовцы не скрывают, что Луганск летом 2014 года действительно обстреливали боевики из батальона «Заря». Как только Плотницкого «слили», вскрылась и страшная правда. Теперь называют уже имена и позывные тех людей, которые устраивали эти обстрелы. Видеозапись с признанием одного из боевиков выложена не канале «МГБ ЛНР». Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского блогера Дениса Казанского.
Он отмечает, теперь Плотницкого и его людей называют «украинскими диверсантами», но это полная чушь, которую не стоит воспринимать всерьез. Иначе получается, что Россия сама своими руками поставила во главе ЛНР украинского агента и убежал «украинский агент» в конце почему-то не в Украину, а в Россию, с которой Украина воюет.
По словам Казанского, кровавые тайны 2014 года предсказуемо выплыли на поверхность и отменить эти признания будет уже невозможно. Члены ЛНР сами признались в своих военных преступлениях и сами предали их огласке.