«Вы живете не на небе»: известный артист резко раскритиковал разговоры об артистах «вне политики»

Народный артист Украины, известный представитель украинской эстрады Павел Зибров в интервью журналистам издания «Апостроф» заявил, что его коллеги не могут быть «вне политики», так как им постоянно приходится жить в одной и той же социальной среде, что и рядовые граждане, поэтому политика их все равно будет касаться, передает replyua.net. «Нереально просто быть за пределами политической жизни, поскольку что ты живешь в социуме. А если ты в социуме, ты не на небе живешь, не на Месяце, не в облаках, а проживаешь здесь и политика тебя касается в любом случае», - подчеркнул 60-летний артист.
В то же время, певец добавил, что в сложившейся ситуации остается возможность быть «активным политиканом» или «пассивным». Комментируя точку зрения артистов, которые и далее продолжают гастроли в России, то их выбор певец называл «сознательным».
«Можно многое говорить, но они выбор свой сознательно сделали, они взрослые. Они не дети, за которых продюсер принял решение. Что я могу сказать? Та же Ани Лорак пусть не обижается, когда приезжает в Украину», - заявил он.