Макаревич в Одессе: «Чьим Крым только не был. И что, давайте все эти права будем восстанавливать?»

В частности, Андрей Макаревич отметил, что все разговоры вокруг Крыма – это просто «напрасная демагогия». Издание «Думская» процитировало музыканта так: «Рассуждая о Крыме, то я изначально был против всей этой истории. Ведь все эти разговоры о том что там наше или не наше исторически – это просто напрасная демагогия. Исторически – это когда? 50. 250, 500, 1000, или может 2500 лет назад? Тогда мы все узнаем о том, что Крымский полуостров был и греческий, и византийский, и генуэзский, и турецкий. Чьим только он не был. И давайте начнем все эти права восстанавливать?».
В это же время лидер рок-группы опроверг информацию о том, что у него «сгорел» бизнес в Крыму после аннексии полуострова Россией. Согласно со словами Макаревича, он никогда не вел там никакого бизнеса, а выпуск вина под именем музыканта к самому певцу никакого отношения не имеет. Он сказал: «Я участвовал в Крыму в дайв-центрах. Однако мы закрыли их за пять лет до всех этих событий. А относительно производства невероятно плохого вина «Андрей Макаревич», то это жулики, которые нашли мужичка с именем Андрей Макаревич и оформили на него фирму. Он мне даже не родственник никакой».