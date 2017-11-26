Саакашвили предупреждает о скором полномасштабном нападении РФ на Украину

Так, в своем обращении к украинцам Саакашвили отметил: «Буквально несколько дней тому назад российский президент Владимир Путин заявил, что экономика России должна быть готова полностью к перестройке на «военные рельсы». Тогда Путин предупредил, что государственные и частные предприятия должны быть готовы в условиях войны выпускать только продукцию военного характера. Таким образом, он объявил, что Россия подготавливается к полномасштабной войне».
Однако при этом он отметил, что на сегодняшний день Россия может вести активную войну только с Украиной. Бывший президент Грузии заявил: «С кем сейчас Россия может полномасштабную войну вести в регионе? С КНР? Нет, конечно же. С Японией, может? Нет. Для ведения войны с более маленькими странами не нужно мобилизовать всю экономику России. Единственной страной на сегодняшний день, с которой может воевать Россия, является Украина».