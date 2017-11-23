Телеканал «Интер» покажет концерт Ани Лорак

Уже в следующую субботу, 2 декабря, в 17:30 на украинском телеканале «Интер» можно будет посмотреть сольный концерт Ани Лорак, скандально известной представительницы украинского шоу-бизнеса, сбежавшей после событий на Майдане жить в Россию, постоянно там выступающей и получающей в Кремле награды. Как передает replyua.net, такая информация опубликована на сайте телеканала. Отмечается, что имеется в виду снятый три года назад концерт «Ани Лорак – 20 лет на сцене».
«Любимые хиты, неожиданные аранжировки и, само собой, неповторимый, чарующий голос Ани Лорак. Каждая песня программы – это новый номе, участником которого является балет, где меняются яркие костюмы, где певица исполняет цирковые трюки. Новейшие технологии, новейшие спецэффекты, огромные экраны и масштабные декорации были задействованы для оформления концерта, что сделало шоу без преувеличения незабываемым!» - идет речь в описании концерта. Гостями концерта также стали российские звезды - Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев и Тимур Родригез.
Как известно,14 ноября Ани Лорак тайно прибыла на 15-летний юбилей балета Freedom.