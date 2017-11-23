Жебривский: Путин приготовил нового «троянского коня» для Донбасса

Автомобили нового так называемого гумконвоя, который направляется на территорию оккупированного Донбасса, могут привези «живу силу». Как передает replyua.net, об этом в прямом эфире телеканала «112.Украина» заявил Павел Жебривский, возглавляющий Донецкую областную военно-гражданскую администрацию.
«Россияне уже давно перестали возить в «гумконвоях» боевые припасы, на сегодняшний день им удалось наладить опрокидывание вооружения, боеприпасов, ГСМ через железную дорогу. Сегодня, как известно, курсируют поезда и происходят все эти вещи. Из чего же может состоять этот «гумконвой»? Прежде всего, это «живая» сила противника. В этой части возможность такой ситуации отрицать нельзя», - сказал он. Кроме того, чиновник добавил, что на днях в оккупированный пророссийскими боевиками Луганск вошла новая батальонная тактическая группа, примерно девятьсот человек с вооружением российских регулярных войск.
Тем временем, в Вашингтоне уже успели предположить, что Российская Федерация ввела в так называемую «ЛНР» свои колонны, чтобы навести порядок среди представителей криминальных групп.