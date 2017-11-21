Опрос: подавляющее число украинцев признает Голодомор геноцидом народа

Специалисты социологической группы «Рейтинг» провели опрос в Украине и установили, что около 77 процентов граждан считают Голодомор геноцидом украинского народа.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гордон, 11 процентов не смогли определиться с ответом, еще 13 процентов заявили, что не считают геноцидом Голодомор 1932-1933 годов. Интересно и то, что каждый год мнение украинцев о Голодоморе существенно меняется. К примеру, в 2015 году 80 процентов граждан признавали Голодомор геноцидом, а в 2016 году таких было только 72 процента. Подавляющее большинство респондентов из западных областей страны (91 процент) разделяет утверждение, что Голодомор был геноцидом украинского народа.
Такого же мнения придерживаются 84 процента опрошенных в центральных регионах, 65 процентов жителей южных областей и 56 процентов опрошенных в восточных областях. Среди тех, кто признает Голодомор геноцидом, больше всего молодых людей в возрасте до 50 лет и тех, кто считает своим родным языком украинский. Опрос проводился в конце сентября этого года.