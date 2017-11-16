Лобода отличилась скандальным заявлением о выступлениях в России

Скандальная украинская певица Светлана Лобода заявила о планах вступать для русскоязычной аудитории во всем мире, передает replyua.net. Стоит отметить, что еще не так давно артистка в интервью журналистам из России заявляла о «беспределе» в Украине. В ходе очередного интервью для журналистов издания Glamour певица заявила, что никак не может освоить английский язык, хотя его знания необязательны для выступлений перед слушателями, для которых родным языком является русский.
«Я реалист и не очень верю в то, что человек, не живущий в стране, может неожиданно стать звездой. Там тебе нужно вырасти, знать их сленг, ментальность, стать своим для того, чтобы завоевать больше популярности. В то же время, расширять географию, выступать для россиян по всему миру – это можно и нужно, – сказала исполнительница.
Лобода добавила, что в этом году она с успехом выступила в США и Канаде. «Сейчас нам предложили Китай и Австралию. Это расширение горизонтов, и мы в этом заинтересованы», - рассказала Лобода. Как известно, артистка стала обладательницей титула «Женщина 2017 года» согласно версии российского журнала Glamour.