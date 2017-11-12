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Саакашвили на «Марше возмущенных» рассказал, какой переворот они пытаются сделать

Саакашвили на «Марше возмущенных» рассказал, какой переворот они пытаются сделатьВ столице Украины на Михайловской площади собрались участники «Марша возмущенных», который ранее анонсировал экс-губернатор Одесской области, председатель «Рух нових сил» Михаил Саакашвили, пишет replyua.net со ссылкой на УП.

Согласно предоставленной информации, на площади собрались несколько сотен человек с флагами Украины и окрашенными в черно-красные цвета. В свою очередь Давид Сакварелидзе, соратник Саакашвили, который также присутствует на «Марше возмущенных», участники акции требуют создать антикоррупционный суд и принять закон об импичменте. В частности он заявил: «Мы даем власти время до третьего декабря. Если требования не будут выполнены – собираем людей и объявляем «народный импичмент».

Саакашвили на «Марше возмущенных» рассказал, какой переворот они пытаются сделать

Примечательно, что в акции приняли также участие супруга и сын Михаила Саакашвили, народные депутаты Верховной Рады Украины Юрий Левченко, Сергей Лещенко, а также Юрий Деревянко. В ходе выступления на сцене Саакашвили заявил: «Наши акции являются реально опасными, однако своим мирным характером и для олигархов. Мы пытаемся реально сделать переворот, но переворот не в государстве, а переворот сознания. Мы пройдем до площади Конституции маршем, а уже там во время вече объявим следующий план действий».
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