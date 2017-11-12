Саакашвили на «Марше возмущенных» рассказал, какой переворот они пытаются сделать

Согласно предоставленной информации, на площади собрались несколько сотен человек с флагами Украины и окрашенными в черно-красные цвета. В свою очередь Давид Сакварелидзе, соратник Саакашвили, который также присутствует на «Марше возмущенных», участники акции требуют создать антикоррупционный суд и принять закон об импичменте. В частности он заявил: «Мы даем власти время до третьего декабря. Если требования не будут выполнены – собираем людей и объявляем «народный импичмент».
Примечательно, что в акции приняли также участие супруга и сын Михаила Саакашвили, народные депутаты Верховной Рады Украины Юрий Левченко, Сергей Лещенко, а также Юрий Деревянко. В ходе выступления на сцене Саакашвили заявил: «Наши акции являются реально опасными, однако своим мирным характером и для олигархов. Мы пытаемся реально сделать переворот, но переворот не в государстве, а переворот сознания. Мы пройдем до площади Конституции маршем, а уже там во время вече объявим следующий план действий».