Украина стала лидером Европы по темпам повышения цен на продукты питания

Цены на продукты питания в Украине уже приблизились к стоимости продуктов в странах Евросоюза, а темпы подорожания стали самыми быстрыми среди всех европейских стран. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН, за последний год потребительская корзина в Украине подорожала на 15 процентов, и это еще не предел.
Эксперты отмечают, что самый любимый и «ходовой» продукт страны – сало – дорожало самыми быстрыми темпами. В этом году стоимость сала увеличилась на рекордные 67 процентов. Впрочем, другие продукты отстали от сала не на много. К примеру, говядина подорожала на 34 процента, а свинина – на 47 процентов. В столице сало продают уже по 330 гривен за кило, и продавцы объясняют такие баснословные цены тем, что в цене увеличились горючее и корма, и за меньшую стоимость они теперь не могут продавать свою продукцию.
«Самое низкое поголовье – один из важных украинских факторов. Сейчас в Украине самое низкое поголовье крупного рогатого скота и свиней», - заявил Андрей Панкратов, специалист продовольственных и сельскохозяйственных рынков, объясняя причины, повлиявшие на рост цен.