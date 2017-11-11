Данилко о гастролях в РФ: «Артисты тоже люди, которые выживают в нынешних «прекрасных» условиях»

Андрей Данилко, украинский артист, дал большое интервью Обозревателю и рассказал, что он думает об украинцах, которые продолжают гастролировать в России, передает replyua.net. Данилко честно признался, что от больших турне по РФ он отказался уже давно, однако иногда все же выступает на корпоративах и закрытых вечеринках в соседней стране. По его мнению, такие выступления не имеют ничего общего с политической ситуацией и нигде не афишируются.
Журналист напомнил Данилко о введении новых правил для гастролей российских артистов в Украине и отметил, что такие правила могут ввести и для украинских артистов. «Других вопросов в стране нет? Во-первых, это дело каждого артиста. Есть масса людей, а артисты тоже люди, которые пытаются как-то выживать в нынешних «прекрасных» условиях. Каждый ищет работу. Последний раз, вот когда был в России, проезжал гостиницу - в ней половина наших людей. Из западной Украины работники были и еще кто-то... Так на них тоже это будет распространяться или как?», - отметил Данилко.
По его словам, если уж и вводятся какие-то требования, то они должны быть не только для артистов – для всех украинцев. «Предъявите тогда ко всем людям с гражданством Украины. Почему наши женщины там работают? Почему тогда поезда ходят на Москву? Артисты - не люди? Им не надо есть?», - добавил артист.