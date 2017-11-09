Вслед за Венгрией вставлять палки в колеса Украине начали Румыния с Польшей

Румыния фактически блокирует возможность Украины зарабатывать на проводке судов через устье Дуная, загрязняет там природу и активно поощряет сепаратизм на Буковине через раздачу денег и паспортов. Венгрия фактически взяла на содержание целые районы в Закарпатье. Через Польшу из Украины массово вывозят природные ресурсы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский дипломат Олег Волошин.
По его словам, сосредоточившись на сдерживании российской агрессии, украинская власть не успевает действовать на опережение отвечать на вызовы западных соседей. Дипломат пишет, складывается мнение, что вместо борьбы с недоброжелателями власть в борьбе за звание «главного патриота» расширяет внутреннюю идеологическую вражду, которая невольно для самой же власти отразилась на отношениях с Варшавой, Будапештом и Бухарестом.
По мнению Волошина, Киев не утверждает никакой субъектности. Для этого действовать нужно было совсем иначе. Он напротив жертвует внешнеполитическими интересами в угоду удержанию в своих руках знамени националистического популизма внутри страны. Это типично большевистский подход.