В Україні планують відкрити новий завод японського автогіганта

За даними журналістів «Укрінформу», японська компанія Fujikura Automotive Europe GmbH, яка є одним найбільших у світі виробників електрообладнання для автомобілів, повідомила про плани відкрити у Львівській області нове виробництво, про що інформує replyua.net. Зокрема, зустрічаючись із очільником Львівської ОДА Олегом Синюткою президент Fujikura Акіра Сасагава наголосив, що вже наступного року компанія може відкрити своє третє підприємство на території регіону.
«Завдяки нашому зростанню ми можемо планувати розширення діяльності, тому цілком можливо, що вже наступного року ми будемо вести переговори про відкриття нового заводу на території Львівської області», - сказав він. Враховуючи серйозні наміри щодо розширення виробництва, президент компанії звернувся із проханням до керівництва Львівської області посприяти прискоренню перетину кордону вантажів, аби забезпечити безперебійне виробництво і своєчасне виконання замовлень.
Варто нагадати, що раніше перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявляв, що японська компанія Fujikura відкриє в Україні ще два заводи.