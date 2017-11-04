Розенко анонсировал повышение пенсий для инвалидов с 1 декабря

Как информирует replyua.net, чиновник сказал: «На сегодняшний день в соответствии с пенсионной реформой осуществляется перечисление только трудовых пенсий. Социальные пенсии, в частности и выплаты инвалидам, будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума. Соответственно следующее увеличение прожиточного минимума у нас будет с 1 декабря текущего года. Как следствие, соответствующие выплаты также будут увеличиваться с 1 декабря».
Что касается выплат «детям войны», то Павел Розенко также прокомментировал ситуацию. Вице-премьер заявил: «Детям войны» ни одного раза с 2004 года не платили надбавки в полном объеме, так как выделение такой категории украинцев было исключительно популистским решением тогдашней власти».