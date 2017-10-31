Аваков распорядился снять охрану Верховной Рады, назвав протестующих «хламом»

Руководитель внутреннеполитического ведомства Украины Арсен Аваков на своей Facebook-странице назвал участников протеста у стен Верховной Рады «хламом», сообщает replyua.net. В том числе, министр внутренних дел отметил, что распорядился снять силы Национальной гвардии, которая обеспечивает охрану периметра возле здания парламента. «Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой — больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра», — подчеркнул он.
Стоит напомнить, что охрана возле Рады была усилена 17 октября, перед началом митинга за отмену депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.
Тем временем, продолжается проведение акции «Большая политическая реформа». Рядом со зданием Верховной Рады активисты установили палаточный городок. В одной из палаток, как известно, поселился бывший грузинский президент, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили. 7 ноября политик планирует провести очередное вече у здания ВР с требованием принять закон об импичменте президента.