Суд Гааги берется за «Иловайский котел»

Как информирует replyua.net, по словам дипломата, процедура расследования в рамках МУС отличается от национальной процедуры. В частности Ченцов сказал: «ОфициальноСлужба прокурора МУС начала процедуру предварительного изучения ситуации в Украине. На данном этапе проводится анализ для того, чтобы установить, существуют ли признаки возможных преступлений, которые подпадают под юрисдикцию суда в соответствии с Римским уставом».
При этом дипломат отметил, что на данном этапе прокурор МУС не занимается самостоятельным сбором доказательств, и только применяет данные, которые были получены из достоверных источников, к примеру – от физических лиц, организаций и государства. Ченцов также отметил: «В настоящее время Служба прокурора, анализируя ситуацию в Украине, находится на стадии установления юрисдикции МУС в отношении событий, которые имели место или происходят в государстве». При этом посол также напомнил, что в ежегодном отчете прокурора МУС была дана оценка прогресса в изучении ситуации в Украине.