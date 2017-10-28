УЗ планирует увеличить скорость поездов

Компания Укрзализныця планирует увеличить скорость поездов, и это будет сделано за счет замены более ста стрелочных переводов. Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
По его словам, за счет замены 127 стрелочных переводов скорость поездов возрастет на полтора километра в час. Достичь такого показателя увеличения скорости железнодорожники планируют за счет замены 127 стрелочных переводов, усиления 14 километров кривых участков колей, ускорения темпов ремонта и дополнительного ремонта 110 километров железнодорожных колей до конца текущего года.
Кроме того, в 2018 году планируется также полностью обновить более трехсот стрелочных переводов, а также полностью реконструировать примерно триста километров железнодорожных путей на направлениях Львов-Киев и Одесса-Киев. Напомним, что ранее в Укрзализныци сообщили о запуске нового сервиса в пассажирских поездах. С ноября текущего года во всех ночных поездах должно появиться полноценное питание, которое можно будет заказать при покупке билета.