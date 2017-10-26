Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Эмине Джапарова, занимающая должность первого замминистра информационной политики Украины, в ходе прямого включения одного из российских телеканалов, отказалась от перехода на русский язык, передает replyua.net. В том числе, журналисты телеканала «Дождь» намеревались получить у высокопоставленной чиновницы комментарий по поводу освобождения заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
Разговор Джапарова начала на украинском языке, но после этого ведущая Анна Монгайт прервала ее и пояснила, что в эфире нет переводчика и попросила замминистра разговаривать на русском. Джапарова в ответ на это заявила, что она может разговаривать только на украинском языке, так как является официальным лицом. «Я прошу прощения, однако я официальное лицо, поэтому вынуждена разговаривать на украинском языке. Это мой осознанный выбор. Прошу извинить меня и понять мой язык», – сказала она.
В итоге комментарий чиновницы вышел на украинском языке, а ведущая «Дождя» пробовала перевести слова Джапаровой зрителям.