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Задержанные сталкеры в зоне Чернобыльской АЭС могли оказаться диверсантами, – политолог

Задержанные сталкеры в зоне Чернобыльской АЭС могли оказаться диверсантами, – политолог
Как передает replyua.net, на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на севере Киевской области сотрудники полиции задержали четыре группы сталкеров, среди которых есть граждане России: один из Петербурга и один из Москвы. Согласно ст.46-1, нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере 20-30 необлагаемых минимумов доходов граждан, это 340-510 грн.

Как пишет в своем блоге украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий, хочется надеяться, что пока полиция разбирается со штрафами, «сталкеров» это дело подхватит СБУ. «Все помнят, как в феврале Европу испачкали йодом-131, вероятно, из-за аварии на реакторе одного из российских подводных лодок вблизи Норвегии. Сейчас над Европой плавают облака рутения-106: подозревают, что в октябре рванула не только Якутска ГРЭС, но и какой-добывающий или обогатительный комплекс в Мурманске или Норильске, так рутений добывают чаще всего вместе с платиной. Рвануло там – а пятна вредят экологии здесь», – написал Голобуцкий.

Он отмечает, что, несмотря на привычки в зоне есть все основания ожидать не «сталкеров», а диверсантов. Можно представить себе, что будет, если кто-то доберется до саркофага или более загрязненных участков и устроит взрыв, чтобы облака пыли с цезием и стронцием подхватили воздушные массы в верхних слоях атмосферы и донесли до любой европейской страны. Потому 4 группы одновременно, с разных сторон, задержаны на разном расстоянии от саркофага, когда холодно и дожди.
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