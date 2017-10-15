Гройсман назвал причину подорожания продуктов в Украине

Как информирует replyua.net, главный министр Украины сказал: «Украинцы ощутили рост цен на фрукты и овощи. Но это было, потому что в стране не было достаточного урожая. Почему же цены поднялись еще больше? Это случилось потому, что мы стали государством-экспортером. То есть Украина начала продавать продовольствие за границу, за валюту». В это же время премьер-министр подчеркнул, что скачок цена на мясо в Украине был обусловлен, помимо прочего, вспышкой африканской чумы свиней, что привело к огромному сокращению поголовья животных. Согласно словам Владимира Гройсмана ситуация с ценами в Украине должна обязательно измениться в лучшую сторону.
Напомним, ранее сообщалось, что за месяц, с 11 сентября по 10 октября средневзвешенные цены на яйца были подняты на 13,45 процента, или на 2,4 гривны до 20,33 гривны за десять штук. При этом в столице Украины Киеве наблюдаются самые высокие цены – 21,39 гривны за десяток яиц. В Запорожской же области наоборот, зафиксирована самая низкая цена на данную продукцию – 19,35 гривны / 10 яиц.