Украинские хирурги провели уникальную операцию на головном мозге

В Киевском институте нейрохирургии им. Академика Ромоданова хирурги провели успешную и уникальную операцию по удалению опухоли головного мозга.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН, врачи рассказали, что сначала они создали компьютерную модель раковой опухоли, благодаря чему удалось с точностью до 0,5 миллиметров определить ее реальное расположение. Уникальность этой операции, по словам врачей, заключается в соединении сразу трех технологий: эндоскопии, то есть трубки, которая дает возможность добраться до самых сложных зон; компьютерной навигации и лазера, чтобы убрать опухоль. По словам киевских специалистов, они стали первыми хирургами во всем мире, которым удалось соединить технологии.
Источник отмечает, что врачи даже не надеялись на такой успешный исход операции, поскольку во время хирургического вмешательства пациент не потерял почти ни грамма крови, и сразу после операции его перевезли в общую палату. Напомним, что в конце прошлого года украинские врачи провели вторую по счету операцию по пересадке механического сердца, которая прошла успешно.