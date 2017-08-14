Киев-Белая Церковь станет первой платной дорогой в Украине

Сотрудники Укравтодора готовятся к строительству первой платной дороги в Украине, которая соединит Киев и Белую Церковь. Как информирует replyua.net, об этом Славомир Новак, глава компании, написал на своей странице в Фейсбуке.
«Если раньше ремонты проходили бессистемно, то сейчас мы перешли к проведению ремонтов по маршрутному принципу, что позволило стимулировать экономическое развитие целых регионов страны», - написал глава Укравтодора. По словам Новака, компания уже начала подготовку к запуску новых масштабных проектов, которые будут финансироваться за счет международных компаний и организаций.
Новак подчеркнул, что в настоящий момент Укравтодор проводит подготовку к началу строительства первой в Украине концессионной дороги, которая совсем скоро соединит Белую Церковь и Киев. Напомним, что в Украине еще нет платных дорог, хотя идеи о строительстве таких трасс уже несколько лет инициируют многие чиновники.