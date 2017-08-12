Правила получения новых водительских удостоверений

В ноябре текущего года завершится внедрение директив Евросоюза, которые касаются водительских прав, а уже с 1 января будущего года на территории стран ЕС перестанут действовать так называемые международные водительские удостоверения.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, Владислав Криклий, глава сервисного центра МВД, заявил, что уже в настоящее время некоторых украинских водителей, имеющих бессрочное удостоверение, перестали пускать в страны Евросоюза. По словам Криклия, чтобы получить права нового образца, заново ПДД сдавать не придется – нужно просто пройти медицинский осмотр. Обойдутся новые права в 201 гривну. «Мы также предлагаем установить в удостоверениях микрочипы. Наши сервисные центры уже обеспечены всем необходимым оборудованием, это обезопасит людей от подделок», - подчеркнул Криклий.
Напомним, что максимальный срок действия прав нового образца составит 15 лет, причем водители грузовиков будут получать права всего лишь на пять лет, а медосмотр для них и для водителей автобусов станет регулярным. Водителям старше 50 лет придется проходить осмотр каждые три года.