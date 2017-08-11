Блогер: санкции США направлены уже не на предупреждение России, а на свержение режима Путина

От берегов Балтийского моря до берегов Черного моря, включая оккупированный Крым, разворачивается масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы России. Официально в Москве заявляют об учениях «Запад-2017». Они должны начаться 14 сентября этого года в Беларуси.
Как отметил в эфире одной из радиостанций украинский блогер Алексей Арестовыч, если даже агрессии не будет, то вполне может быть изменение политической позиции в любом государстве, которому грозит этот очень удачный ход со стороны Путина, - это уже успех, для этого стоило перебрасывать войска. Если позиция стран Балтии или Польши, или НАТО, или Чехии, или Украины сместится в нужном для Путина направлении, то это успех Кремля. Когда СССР начал гнать нефть и газ в Европу, начала расти «газовая элита».
Блогер подчеркнул, что сейчас обострение ситуации. Запад, по крайней мере США, поняли, что это, на кого на самом деле эти маневры в Молдове, Грузии и в Украине направлены – против Запада вот и не пришлось долго ждать удара в ответ. 180 дней, которые предусматриваются санкциями, истекают 1 марта 2018. 18 марта выборы в России. Если за 18 дней народ России увидит на схемах, как его обворовывал режим Путина, последствия для Путина могут быть непредсказуемыми. В России ожидают Майдана. Его опасаются очень сильно, помешать Майдану в России можно, спроектировав кризис снаружи. «Никто не собирается останавливаться с обеих сторон. Санкции США направлены уже не на предупреждение России, а на свержение режима Путина. Он это понимает», – резюмировал блогер.