В прокуратуре пояснили, как Саакашвили может попасть в Украину

Если Михаил Саакашвили хочет попасть в Украину легально, на законных основаниях, ему придется оформить визу. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Евгений Енин, заместитель генерального прокурора Украины.
«Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится инфо о наличии у него паспорта третьих стран) в Украину возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности», - написал заместитель прокурора. Также он подчеркнул, что граждане, которые будут замешаны в незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили, будут отвечать по всей строгости закона – их привлекут к уголовной ответственности.
Более того, по словам Енина, присутствие грузинского политика в суде необязательно, если будет рассматриваться дело о гражданстве. Напомним, что Саакашвили был лишен украинского гражданства 26 июля – на тот момент его не было в Украине, и он находился в США.