Балчун: эта работа была самой трудной в моей жизни

Войцех Балчун, бывший глава УЗ, подавший заявление об отставке, прокомментировал свое решение и рассказал, как работал в компании. Как передает replyua.net, со ссылкой на Обозреватель, поляк признался, что эта работа была самой трудной в его жизни.
«Это была самая трудная и ответственная работа в моей деловой жизни. Эти несколько месяцев в измерении интенсивности эквивалентны пяти лет опыта работы в PKP Cargo. Это было трудное время для моей семьи, для команды и для меня», - признается Балчун. По его словам, из позитивного в работе в УЗ он видит лишь то, что за несколько месяцев ему удалось выучить украинский язык, а также наладить связи в других государствах. Поляк добавил, что за время работы в компании он также научился держать удар.
Он признает, что в должности главы УЗ совершал ошибки, однако сумел справиться с одной из самых крупных железных дорог в мире, на которой трудится 280 тысяч человек, и это уже достижение.